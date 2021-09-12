Названо имя погибшего на Донбассе военнослужащего

Боец из Кировоградщины погиб на востоке Украины, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n160035-nazvano-imya-pogibshego-na-donbasse-voennoslujaschego.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.

Во время выполнения боевого задания получил тяжелое осколочное ранение, которое внезапно оборвало его жизнь, военный из Кировоградщины старший сержант Алексей Куленко. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Кировоградской облгосадминистрации ОГА Мария Чорна.

Алексей был родом из Новоархангельщины. В родном селе Покотилово у мужчины остались отец и трое детей, — отметила Чорна. — Его семья сейчас переживает страшные времена. И вся область скорбит вместе с ней.

Председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга в своем Telegram-канале отметил, что в результате совершенного вчера, 11 сентября, обстрела также были ранены еще двое военных из Кировоградщины.

Плохие новости с фронта. Во время вчерашних обстрелов погиб один военный из Кировоградщины, еще двое наших ребят получили тяжелые ранения, — отметил Шульга.

Напомним, вчера, 11 сентября, на Донбассе погибли двое украинских военных.