Обострение на Донбассе - двое погибших, много раненых

https://racurs.ua/n160019-obostrenie-na-donbasse-dvoe-pogibshih-mnogo-ranenyh.html

Ракурс

Война на Донбассе в субботу, 11 сентября, унесла жизни двух защитников Украины. Оккупационная армия России вчера 14 раз нарушила режим «тишины». Вследствие вражеских обстрелов еще 10 военнослужащих операции Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбук.

Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять — получили ранения, еще один — боевое травмирование. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное, — отметили в штабе.

Армия РФ обстреливала позиции Вооруженных сил Украины из артиллерийских систем в районе Новогнатовки, Верхнеторецкого, Золотого-4, Старогнатовки, Талаковки, Водяного, Новоалександровки. Кроме того, в районе Нью-Йорка российско-оккупационные войска с помощью беспилотника сбросили мины калибра 82 мм. Также в Донецкой области зафиксировано пролеты вражеских беспилотников «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

На обстрелы террористов наши ребята открывали огонь. О действиях вооруженных формирований России украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.