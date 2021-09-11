Обстрелы на Донбассе. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n160013-voyna-na-donbasse-odin-pogibshiy-i-10-ranenyh-boycov-vsu-s-nachala-sutok.html

Ракурс

Боевые действия на Донбассе не прекращаются, несмотря на договоренности о режиме тишины.

Наемники Кремля сегодня, 11 сентября, уже 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще 10 получили ранения. В частности, враг стрелял из артиллерии калибром 122 мм в районе населенных пунктов Новогнатовка и Верньоторецкое. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Возле Золотого-4 позиции бойцов ВСУ обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а возле Старогнатовки та Талаковки велся огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, российские боевики с помощью дрона сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк. Еще два вражеских БПЛА пересекли линию разграничения.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение несовместимое с жизнью. Восемь бойцов получили огнестрельные осколочные ранения, а еще два — боевые травмы. Состояние троих раненых медики оценивают как средней тяжести, а состояние остальных удовлетворительное.

В штабе ООС подчеркнули, что на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним, 9 сентября на Донбассе были зафиксированы 12 обстрелов. В результате боевых действий ранения получили двое украинских военных, которых госпитализировали. Состояние одного из раненых было тяжелое, другого — удовлетворительное.