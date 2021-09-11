Украинский военный погиб на Донбассе, трое ранены

Погибший. Фото: УП

https://racurs.ua/n159994-ukrainskiy-voennyy-pogib-na-donbasse-troe-raneny.html

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Война на Донбассе продолжается и уносит жизни украинских военнослужащих. 11 сентября было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня боевиками.

В результате вражеского огня один украинский воин погиб — он получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС).

Еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи их госпитализировали. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.

В частности, в районе Новогнатовка пророссийские наемники применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм. Вблизи Золотого-4 российско-оккупационные войска вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

10 сентября было зафиксировано восемь нарушений режима «тишины» на Донбассе. В районе Попасной боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра, у Золотого-4 — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного враг применил гранатометы различных систем.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь. В частности, в Луганской и Донецкой пролетели два враждебных беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Напомним, ранее мы сообщали, что от взрыва гранаты погиб ветеран АТО. Инцидент произошел вечером 31 августа в Калуше.