Кристина Пизанская. Фото: Гугл

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Ракурс

Кристина Пизанская стала героиней нового дудла от Google (Гугл) сегодня, 11 сентября. В этот день 657 лет назад родилась эта итальянка, которая стала первой писательницей-феминисткой, поэтессой и философом.

Она жила при дворе французских королей на рубеже XIV — XV веков. Соответствующий дудл появился на главной странице поисковика.

Ее, в частности, считают первой женщиной в Европе, которая зарабатывала на жизнь профессиональным сочинительством. Кристина Пизанская родилась в Венецианской Республике в 1364 году, однако большую часть своей жизни она жила во Франции. Ее детство проходило в библиотеках короля Карла V, у которого ее отец был придворным астрологом.

Первыми произведениями писательницы стали романтические баллады — она ​​издала их в 1393 году. После выхода баллад творчество Кристины Пизанской нашло поклонников и покровителей (в том числе короля Карла VI). В целом она опубликовала 10 томов поэзии.

Кристина Пизанская сыграла решающую роль в одном из первых средневековых литературных дискурсов, известном как «Романтика роз». Писательница осудила негативное и пренебрежительное отношение к женщинам.

Уже в 1405 году она написала «Книгу о Граде Женском», которая фактически является предвестницей современного феминизма. В произведении Кристина Пизанская изображала женщин мудрыми лидерами, чем смело бросила вызов женоненавистничеству и унизительным клише относительно женщин, распространенным в культуре Средневековья.