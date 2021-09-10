Усекновения главы Иоанна Предтечи – история праздника. Фото: novyny.live

https://racurs.ua/n159992-useknoveniya-glavy-ioanna-predtechi-istoriya-prazdnika.html

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Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября вспоминают православные христиане. Он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавший приход Спасителя.

Праздник Усекновения входит в число великих праздников, но является скорбным днем. Верующие соблюдают строгий пост, посещают богослужения и обращаются к Иоанну Крестителю с молитвами.

Известно, что Иоанна Крестителя заключили в темницу по приказу царя Ирода за то, что святой разоблачил грехи и преступления правителя Галилеи.

Царь Ирод сначала не хотел убивать великого пророка, потому что боялся народного гнева, но жена его брата обманом заставила правителя убить узника. Это произошло на пиру, когда Саломея плясала для Ирода.

Танец так понравился ему, что он пообещал выполнить любое ее желание. Саломея попросила принести ей голову Иоанна. Ирод, как и обещал, выполнил ее просьбу и убил заключенного. Так пророк принял мученическую смерть.

Во вторник, 11 сентября 2001 года, смертники захватили американские пассажирские самолеты и врезались в два небоскреба Нью-Йорка, убив тысячи людей. Это нападение остается одной из самых травматических событий века не только для американцев, но и для всего мира.

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