Facebook выпустил умные очки – что они умеют. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/n159991-facebook-vypustil-umnye-ochki-chto-oni-umeut-video.html

Ракурс

Facebook, популярна социальна сеть, представила свои «умные» очки под брендом Ray-Ban. Устройство может снимать видео и фотографии.

Очки, внешне почти не отличающиеся от обыкновенных, оснащены двумя фронтальными камерами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, через которое можно пересылать файлы в другие приложения. Память очков рассчитана на 30 полуминутных видеороликов или 500 фотографий.

Очки также можно использовать как наушники для прослушивания музыки и приема звонков благодаря встроенным динамикам. Устройство может работать до шести часов, его можно подключать к iOS или Android.

В то же время отмечается, что очки не водонепроницаемы, а в линзах нет дисплеев. Стоят они от 299 до 379 долл. в зависимости от типа линз.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Facebook обсуждает возможность использования технологии распознавания лиц в своих умных очках. Однако тогда, по данным телеканала, возник спор об этичности такой функции. Сейчас о ее наличии не объявлялось.

Напомним, Facebook извинился за ошибку своего искусственного интеллекта, который распознал темнокожих мужчин на видео в соцсети как приматов. На видео показано, как белый мужчина вызывает полицию и заявляет, что его якобы травят темнокожие мужчины, которые стоят рядом. После просмотра ролика Facebook спрашивал у пользователей, хотят ли они «и дальше видеть видео про приматов».