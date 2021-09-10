Facebook випустив розумні окуляри – що вони вміють. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n159991-facebook-vypustyv-rozumni-okulyary-scho-vony-vmiut-video.html

Ракурс

Facebook, популярна соціальна мережа, представила свої «розумні» окуляри під брендом Ray-Ban. Пристрій може знімати відео і фотографії.

Окуляри, які зовні майже не відрізняються від звичайних, оснащені двома фронтальними камерами. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Пристрій синхронізується з додатком Facebook View, через який можна пересилати файли в інші додатки. Пам’ять окулярів розрахована на 30 півхвилинних відеороликів або 500 фотографій.

Окуляри також можна використовувати як навушники для прослуховування музики та прийому дзвінків завдяки вбудованим динамікам. Пристрій може працювати до шести годин, його можна підключати до iOS або Android.

Водночас повідомляється, що окуляри не водонепроникні, а в лінзах немає дисплеїв. Коштують вони від 299 до 379 дол. в залежності від типу лінз.

Раніше телеканал CNBC повідомляв, що Facebook обговорює можливість використання технології розпізнавання облич у своїх розумних окулярах. Однак тоді, за даними телеканалу, виникла суперечка про етичність такої функції. Зараз про її наявність не оголошували.

Нагадаємо, Facebook вибачився за помилку свого штучного інтелекту, який розпізнав темношкірих чоловіків на відео в соцмережі як приматів. На відео показано, як білий чоловік викликає поліцію і заявляє, що його нібито цькують темношкірі чоловіки, які стоять поруч. Після перегляду ролика Facebook питав у користувачів, чи хочуть вони «і далі бачити відео про приматів».