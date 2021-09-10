Разумков повторно заразився коронавірусом. Фото: УП

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, повторно захворів на коронавірус. Він перебуватиме на самоізоляції та працюватиме дистанційно.

Наразі політик почуває себе добре, явних симптомів захворювання в нього не було. Про це Разумков написав на своїй сторінці у Facebook.

Він збирався долучитися до Ялтинської європейської стратегії, а перед тим зробив тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене, — написав Разумков.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на COVID-19 11 листопада 2020 року. Він працював з дому, перебуваючи на самоізоляції. Одужав від коронавірусної хвороби парламентар 30 листопада.

А в грудні Разумков заявляв, що не вакцинуватиметься від коронавірусної хвороби COVID-19, бо вже переніс інфекцію, а тому має антитіла. Проте голова ВРУ запевняв, що підтримує вакцинацію для інших людей.

Як відомо, Центр громадського здоров’я рекомендує вакцинуватися від коронавірусу, незалежно від того, хворіла людина чи ні.