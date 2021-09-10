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Ракурс
У Путіна заявили про готовність відновлювати відносини з Україною. Фото: Слово і діло

У Путіна заявили про готовність відновлювати відносини з Україною

10 вер 2021, 20:07
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Агресія Росії біля українських кордонів посилюється, водночас в Кремлі заявили про готовність відновити нормальні відносини з Україною.

Про це на Форумі сучасної журналістики заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров.

Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю, — сказав він.

Також глава МЗС прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який раніше говорив про посилення агресії з боку Росії.


Я бачу тут ще відгомони КВК. Можливо, таким чином потрібно завойовувати серця своїх виборців, — сказав Лавров.

Нагадаємо, ЗСУ готуються адекватно реагувати на можливу широкомасштабну агресію, зокрема і з боку території Білорусі.

Джерело: Ракурс


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