У Путіна заявили про готовність відновлювати відносини з Україною. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n159989-u-putina-zayavyly-pro-gotovnist-vidnovluvaty-vidnosyny-z-ukrayinou.html

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Агресія Росії біля українських кордонів посилюється, водночас в Кремлі заявили про готовність відновити нормальні відносини з Україною.

Про це на Форумі сучасної журналістики заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров.

Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю, — сказав він.

Також глава МЗС прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який раніше говорив про посилення агресії з боку Росії.

Я бачу тут ще відгомони КВК. Можливо, таким чином потрібно завойовувати серця своїх виборців, — сказав Лавров.

Нагадаємо, ЗСУ готуються адекватно реагувати на можливу широкомасштабну агресію, зокрема і з боку території Білорусі.