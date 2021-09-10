У Путіна заявили про готовність відновлювати відносини з Україною

У Путіна заявили про готовність відновлювати відносини з Україноюhttps://racurs.ua/ua/n159989-u-putina-zayavyly-pro-gotovnist-vidnovluvaty-vidnosyny-z-ukrayinou.htmlРакурс
Агресія Росії біля українських кордонів посилюється, водночас в Кремлі заявили про готовність відновити нормальні відносини з Україною.
Про це на Форумі сучасної журналістики заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров.
Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю, — сказав він.
Також глава МЗС прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який раніше говорив про посилення агресії з боку Росії.
Я бачу тут ще відгомони КВК. Можливо, таким чином потрібно завойовувати серця своїх виборців, — сказав Лавров.
Нагадаємо, ЗСУ готуються адекватно реагувати на можливу широкомасштабну агресію, зокрема і з боку території Білорусі.