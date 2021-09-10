ЗСУ готуються до можливої агресії з боку Білорусі, фото: соціальні мережі

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Збройні сили України (ЗСУ) готуються дати відсіч противнику, зокрема і з території Білорусі.

Провокація можлива на будь-якій ділянці державного кордону, але в першу чергу — в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив під час брифінгу, присвяченого стратегічного командно-штабним навчання (СКШН) «Об'єднані зусилля 2021».

На сьогоднішній день наша держава знаходиться у стані війни. Російська Федерація здійснила збройну агресію щодо нашої держави і тривають бойові дії на сході України. Внаслідок цієї агресії Україна втратила частину території Донецької та Луганської областей, втратила автономну республіку Крим і бойові дії продовжуються, — наголосив на початку брифінгу Залужний.

Попри це, ЗСУ «стають на ноги» і готуються адекватно реагувати і на можливу широкомасштабну агресію, додав він.

За словами Залужного, свідченням такої загрози є і проведення РФ та Білоруссю спільних стратегічних навчань, які вже відбуваються, і розміщення додаткових сил та засобів вздовж держкордону, а також на території Білорусі.

Наміри, ймовірніше за все, такі у нашого ворога є, тому ми маємо реагувати, маємо вдосконалювати свою підготовку і нами сплановано … проведення низки заходів з підготовки ЗСУ, і фінальний захід буде проведення СКШН «Об'єднані зусилля 2021», — наголосив він.

Він зазначив, що ЗСУ відслідковують проведення російсько-білоруських навчань.

Яким чином ці навчання відбуваються, за яким сценарієм вони відбуваються, ну і відповідно — наскільки це можливо нами здійснюється контроль цієї ситуації для того, щоб не допустити перехід цих навчань у можливу фазу в тому числі і збройної агресії, — додав Залужний.

Військові Росії і Білорусії сьогодні, 10 вересня розпочинають практичні дії на спільних стратегічних навчаннях «Захід-2021». Навчання мають тривати до 16 вересня на дев’яти російських полігонах і на п’яти полігонах Білорусі, а також в південній частині Балтійського моря, у них планують задіяти близько 200 тис. осіб, понад 80 літаків і вертольотів та до 760 одиниць бойової техніки.

Також на навчання «Захід-2021» прибули контингенти з Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизії, Монголії, Пакистану та Шрі-Ланки.