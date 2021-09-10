ВСУ готовятся к возможной агрессии со стороны Беларуси, фото: социальные сети

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся дать отпор противнику, в том числе и с территории Беларуси.

Провокация возможна на любом участке государственной границы, но в первую очередь — в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил во время брифинга, посвященного стратегическим командно-штабным учениям (СКШН) «Объединенные усилия 2021».

На сегодняшний день наше государство находится в состоянии войны. Российская Федерация осуществила вооруженную агрессию в отношении нашей страны и продолжаются боевые действия на востоке Украины. В результате этой агрессии Украина потеряла часть территории Донецкой и Луганской областей, потеряла автономную республику Крым и боевые действия продолжаются, — отметил в начале брифинга Залужный.

Несмотря на это, ВСУ «становятся на ноги» и готовятся адекватно реагировать и на возможную широкомасштабную агрессию, добавил он.

По словам Залужного, свидетельством такой угрозы является и проведение РФ и Беларусью совместных стратегических учений, которые уже проходят, и размещение дополнительных сил и средств вдоль госграницы, а также на территории Беларуси.

Намерения, вероятнее всего, такие у нашего врага есть, поэтому мы должны реагировать, должны совершенствовать свою подготовку и нами спланировано … проведение ряда мероприятий по подготовке ВСУ, и финальным мероприятием будет проведение СКШН «Объединенные усилия 2021», — подчеркнул он.

Он отметил, что ВСУ отслеживают проведение российско-белорусских учений.

Каким образом эти учения проходят, по какому сценарию они проходят, ну и соответственно — насколько это возможно нами осуществляется контроль этой ситуации для того, чтобы не допустить перехода этих учений в возможную фазу в том числе и вооруженной агрессии, — добавил Залужный.

Военные России и Белоруссии сегодня, 10 сентября начинают практические действия на общих стратегических учениях «Запад-2021». Учения должны продолжаться до 16 сентября на девяти российских полигонах и на пяти полигонах Беларуси, а также в южной части Балтийского моря, в них планируют задействовать около 200 тыс. человек, более 80 самолетов и вертолетов и до 760 единиц боевой техники.

Также на учения «Запад-2021» прибыли контингенты из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.