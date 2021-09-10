Владимир Зеленский не жалеет, что обменял шоу-бизнес на президентство. Фото: ОП

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Ракурс

Владимир Зеленский заявил, что не жалеет, что обменял шоу-бизнес на президентство.

У главы государства поинтересовались, бывают ли у него мысли о том, что лучше было бы оставаться актером и играть роль президента, а не быть настоящим президентом. Президент утверждает, что ни о чем не жалеет, но признался, что на посту президента порой терял человечность и ощущение реальности. Об этом он заявил 10 сентября на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Честно, я не жалею. Не жалею, потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю: зачем? Зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности, и для этого ты должен выходить на улицу и общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме. Но все же, помня, что это был вызов, ты на это пошел и самое главное, люди поверили, значит, нельзя по-другому, — заявил он.

Глава государства отметил, что хочет, чтобы его уважали не сейчас, а после завершения его президентского срока, потому что президентами остаются и после того, как уходят с должности.

Хочется все же остаться президентом, чтобы говорили: мы вас уважаем, не все было идеально, но тем не менее, все было неплохо. Вот хотя бы так вот. Как-то так хочется закончить, — отметил Зеленский.

Также он отметил, что его рейтинги выросли. Отметил, что стал известным еще до того, как исполнял роль президента в сериале «Слуга народа». Зеленский убежден, что, если бы был неизвестен, никто бы не смотрел, как он играл президента.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что народы Украины и России стали врагами и между ними сейчас пропасть. Глава государства уверен, что украино-российские отношения все же могут нормализоваться, но как их вернуть сейчас никто не знает.