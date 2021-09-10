Поедет ли Зеленский смотреть в глаза Путину, рассказал Кулеба

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Поедет ли Владимир Зеленский смотреть в глаза лидеру страны-оккупанта Владимиру Путину, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на заявление журналиста Дмитрия Гордона о том, что нет смысла «приезжать к Путину на поклон».

О чем мы можем говорить с Путиным? Он будет говорить «Крым российский и забудьте о нем. С Донбасса мы можем пойти на наших условиях — когда весь мир снимет с нас санкции и признает, что Крым наш». Другой повестки дня у Путина нет и быть не может. Поэтому, не имея за плечами армии, которая может решать вопросы (например, как армия Эрдогана), не имея сильной экономики и поддержки Запада, потому что многие политики куплены на деньги «Газпрома». В этой ситуации ехать к Путину, чтобы посмотреть в его глаза? А что там нового увидишь? Приезжать к Путину на поклон нет смысла и Зеленский никогда на это не пойдет. А приезжать и говорить «Крым украинский, верните нам Крым и Донбасс» — Путин только будет смеяться, — заявил Гордон в эфире программы «Право на власть».

В то же время глава внешнеполитического ведомства Украины Кулеба убеждает, что стоит разговаривать с Путиным. По его словам, президент Зеленский считает, что несмотря на все лукавство Кремля, надо использовать любую возможность ради прекращения войны.

При всем том лукавстве, что мы слышим из Кремля и от Путина, речь идет о международном вооруженном конфликте двух участников — Украины и России… Нужно разговаривать именно с тем, кто принимает решения в России, а это Владимир Путин. Это должен быть очень сложный разговор… Это не значит, что мы отвергаем «нормандский формат». Наоборот, мы сейчас активизировали работу по подготовке нового саммита в «нормандском формате». Но позиция президента заключается в том, что мы должны использовать любую, даже малейшую возможность, чтобы прекратить гибель наших солдат и деоккупировать наши территории, — подытожил Кулеба.



Его поддержал также экс-президент Грузии Саакашвили, который убежден, что «западные друзья Украины с удовольствием от нас откажутся». Поэтому, по словам политика, вести переговоры с Москвой необходимо на собственных условиях и не сдавая национальные интересы, а отказываться от диалога не стоит.