Чи поїде Зеленський дивитися в очі Путіну, розповів Кулеба

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Ракурс

Чи поїде Володимир Зеленський дивитися в очі лідеру країни-окупанта Володимиру Путіну, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на заяву журналіста Дмитра Гордона про те, що немає сенсу «приїжджати до Путіна на поклон».

Про що ми можемо говорити з Путіним? Він говоритиме «Крим російський і забудьте про нього. З Донбасу ми можемо піти на наших умовах — коли весь світ зніме з нас санкції та визнає, що Крим наш». Іншого порядку денного у Путіна немає і бути не може. Тому, не маючи за плечима армії, яка може вирішувати питання (наприклад, як армія Ердогана), не маючи сильної економіки і підтримки Заходу, бо багато політиків куплені на гроші «Газпрому». У цій ситуації їхати до Путіна, щоб подивитися в його очі? А що там нового побачиш? Приїжджати до Путіна на поклон немає сенсу і Зеленський ніколи на це не піде. А приїжджати і говорити «Крим український, поверніть нам Крим і Донбас» — Путін лише сміятиметься, — заявив Гордон в ефірі програми «Право на владу».

Водночас очільник зовнішньополітичного відомства України Кулеба переконує, що варто розмовляти з Путіним. За його словами, президент Зеленський вважає, що попри все лукавство Кремля, треба використовувати будь-яку можливість заради припинення війни.

Попри все те лукавство, що ми чуємо з Кремля і від Путіна, йдеться про міжнародний збройний конфлікт двох учасників — України і Росії… Потрібно розмовляти саме з тим, хто ухвалює рішення в Росії, а це Володимир Путін. Це має бути надзвичайно складна розмова… Це не означає, що ми відкидаємо «нормандський формат». Навпаки, ми зараз активізували роботу щодо підготовки нового саміту у «нормандському форматі». Але позиція президента полягає в тому, що ми маємо використовувати будь-яка, навіть найменшу можливість, щоб припинити загибель наших солдатів і деокупувати наші території, — підсумував Кулеба.



Його підтримав також екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, котрий переконаний, що «західні друзі України із задоволенням від нас відмовляться». Тому, за словами політика, вести переговори з Москвою необхідно на власних умовах і не здаючи національні інтереси, а відмовитися від діалогу не варто.