Можливість повноцінної війни з Росією допустив Зеленський. Фото:

https://racurs.ua/ua/n159948-mojlyvist-povnocinnoyi-viyny-z-rosiieu-dopustyv-zelenskyy.html

Ракурс

Повноцінна війна України з Російської Федерацією можлива, допускає президент Володимир Зеленський.

Ескалація цього конфлікту — найстрашніше, що може бути. Варіант повноцінної війни з РФ глава держави називає найстрашнішим для себе сценарієм. Про це Зеленський 10 вересня заявив під час конференції YES Brainstorming, яка відбувається у Києві.

Потенціал в цій темі є, велика війна може бути, це буде велика помилка РФ, після цього ніколи не буде існувати сусідства України — РФ — Білорусі. Якщо буде ескалація, це найстрашніше, що може бути. Але на жаль така ймовірність є, — зазначив Зеленський.

За словами президента, 2014 рік був кроком вперед у цьому питання з боку Росії, однак українська армія її зупинила.

При цьому Зеленський наголосив, що хоче зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним «не декларативно», а «більш предметно», ніж це було у Парижі під час перемовин у нормандському форматі. Крім того, він запевнив, що у нього «не вистачає часу думати про Путіна, нехай його країна і він не ображаються». Зараз Україна працює над організацією зустрічі у нормандському форматі, але чи відбудеться вона «залежить від політичної волі однієї людини».

Мені потрібен результат, який я вимірюю в людях. Чи буде нормандська зустріч — залежить від них. Ми — сильна і самостійна держава, але у деяких питаннях ще не надто потужна, щоб диктувати цю політику. Результатом буде повернення якоїсь кількості людей. Я не вірю у формат «всіх на всіх», Росія це не робить, але з усім тим, якщо буде зустріч, буде результат. Сто людей, п’ятдесят? А скільки буде, — розповів президент.



Зеленський також наголосив, що попри відсутність прямої відповіді щодо підтримки вступу України до НАТО, Київ може покластися на підтримку Вашингтона. Глава держави переконаний, що Україна готова до вступу до Північноатлантичного альянсу і що це потрібно самому НАТО.

Нагадаємо, в МЗС заявили, що Росія вже почала торги про теми, які можуть обговорювати президент України Володимир Зеленський з очільником країни-окупанта Володимиром Путіним під час двосторонньої зустрічі. Кремль торгується щодо питання Криму у порядку денному, однак Київ обіцяє обов’язково говорити про це.