Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, РФ хоче зіскочити - Кулеба

https://racurs.ua/ua/n159782-zelenskyy-gotovyy-do-zustrichi-z-putinym-rf-hoche-ziskochyty-kuleba.html

Ракурс

Росія вже почала торги про теми, які можуть обговорювати президент України Володимир Зеленський з очільником країни-окупанта Володимиром Путіним під час двосторонньої зустрічі. Зокрема, Кремль торгується щодо питання Криму у порядку денному, однак Київ обіцяє обов’язково говорити про це.

Гарна новина: вони вже торгуються. Якщо починалося спочатку з боку Москви, що незрозуміло, про що говорити, категорично не збігаються порядки денні і бачення цієї зустрічі, тепер вже йдеться про її порядок денний, — розповів глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

На думку міністра, саміт «Кримської платформи» довів, що Крим ніколи не забудуть, і це не та тема, щодо якої можливі компроміси.

Насправді, зустріч з Путіним — це те, до чого ми готові, а вони постійно шукають привід, як з цього зіскочити, і ось фундаментальна різниця між нами, — зауважив головний дипломат України.



Глава МЗС наголосив, що Київ закликає Москву погодитися на зустріч глав держав і «провести відверту розмову» про припинення російської агресії і деокупації території України.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна». Путін відповів, що готовий до зустрічі у Москві, але питання припинення війни обговорюватиме лише після перемовин Києва з підконтрольними Кремлю терористами ДНР-ЛНР.