Справжню причину гибелі гірників на шахті в ЛНР повідомили експерти

Аварія на шахті «Червоний партизан». Фото: ТСН

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Трагедія на шахті «Червоний партизан» в окупованому Довжанському районі Луганської області сталася через низку причин.

На цій шахті немає навіть запасного виходу, тому всі гірники в момент аварії перебували на підприємстві і не могли евакуюватися. Крім того, у шахтовому ліфті було 25 осіб. Це дуже багато, оскільки за правилами допускається лише 12 осіб. Про це у Facebook повідомив правозахисник Павло Лисянський, який і сам колись був шахтарем.

За його словами, в профспілкових джерелах ОРЛО повідомили, що керівництво шахти «Червоний партизан» економило електрику — і для того, щоб не спускати ліфт у шахту двічі, і не витрачати електрику, для цього його перевантажували.

Наголошується, що основна причина аварії — це зношеність транспортного каната, систематичні перевантаження при перевезенні людей в шахтному стволі, несправність системи безпеки при аваріях у вертикальних стволах при транспортуванні людей і вантажів.

Лисянський відзначив, що в разі аварії мав спрацювати так званий парашут, який би запобіг трагедії. «Парашут» — це страховка, передбачена на випадок обриву каната. Дана система є основною в шахтах, де працюють вертикальні стовбури.

Правозахисник додав, що станом на 2.00 7 вересня тіла всіх загиблих не підняли на поверхню. Також три особи дістали серйозні травми.

Нагадаємо, аварія на шахті «Червоний партизан», розташованій у на тимчасово окупованій території Луганської області — у місті Вознесенівка Довжанського району, забрала життя щонайменше дев’яти гірників. Під час спуску обірвався канат транспортної кабіни, у якій в той момент перебували 25 осіб.