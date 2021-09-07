Авария на шахте «Красный партизан». Фото: ТСН

https://racurs.ua/n159781-istinnuu-prichinu-gibeli-gornyakov-na-shahte-v-lnr-soobschili-eksperty.html

Ракурс

Трагедия на шахте «Красный партизан» в оккупированном Должанском районе Луганской области случилась по ряду причин.

На этой шахте нет даже запасного выхода, поэтому все горняки в момент аварии находились на предприятии и не могли эвакуироваться. Кроме того, в шахтовом лифте было 25 человек. Это очень много, поскольку по правилам допускается лишь 12 человек. Об этом в Facebook сообщил правозащитник Павел Лисянский, который и сам когда-то был шахтером.

По его словам, в профсоюзных источниках ОРЛО сообщили, что руководство шахты «Красный партизан» экономило электричество — и для того, чтобы не спускать лифт в шахту дважды, и не тратить электричество, для этого его перегружали.

Отмечается, что основная причина аварии — изношенность транспортного каната, систематические перегрузки при перевозке людей в шахтном стволе, неисправность системы безопасности при авариях в вертикальных стволах при транспортировке людей и грузов.

Лисянский отметил, что в случае аварии должен был сработать так называемый парашют, который бы предотвратил трагедию. «Парашют» — это страховка, предусмотренная на случай обрыва каната. Данная система является основной в шахтах, где работают вертикальные стволы.

Правозащитник добавил, что по состоянию на 2.00 7 сентября тела всех погибших не подняли на поверхность. Также три человека получили серьезные травмы.

Напомним, авария на шахте «Красный партизан», расположенной на временно оккупированной территории Луганской области — в городе Вознесеновка Довжанского района, унесла жизни по меньшей мере девяти горняков. Во время спуска оборвался канат транспортной кабины, в которой в тот момент находились 25 человек.