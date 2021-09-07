В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n159780-vspyshka-koronavirusa-zafiksirovana-v-12-krupnyh-stranah-evropy-video.html

Ракурс

Вспышка заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирована в 12 из 15 крупных стран Европы (то есть стран с населением более 10 млн человек).

Вспышки пока нет в Украине, Чехии и Польше. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он отметил, что Европа и Северная Америка находятся на своих максимальных отметках заболеваемости текущей волны. В частности, самый высокий уровень заболеваемости среди стран Европы зафиксирован в Великобритании.

Украина в настоящее время по уровню заболеваемости COVID-19 находится на 13-й строчке в Европе и ее показатели уже приближаются к Румынии, где недавно была зафиксирована вспышка.

В Украине сейчас мы видим постепенный рост, однако вспышка возможна уже в любой день, — считает Ганиченко.



Напомним, за прошедшие сутки, 6 сентября, в Украине зафиксировали еще более 2 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.