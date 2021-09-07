У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n159780-spalah-koronavirusu-zafiksovano-u-12-velykyh-krayinah-ievropy-video.html

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Спалах захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано у 12 з 15 великих країн Європи (тобто країн з населенням понад 10 млн осіб).

Спалаху наразі немає в Україні, Чехії та Польщі. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Він зазначив, що Європа та Північна Америка перебувають на своїх максимальних позначках захворюваності поточної хвилі. Зокрема, найвищий рівень захворюваності серед країн Європи зафіксовано у Великій Британії.

Україна наразі за рівнем захворюваності на COVID-19 перебуває на 13-й сходинці у Європі і її показники вже наближаються до Румунії, де нещодавно було зафіксовано спалах.

В Україні зараз ми бачимо поступове зростання, однак спалах можливий вже будь-якого дня, — вважає Ганиченко.



Нагадаємо, за минулу добу, 6 вересня, в Україні зафіксували ще понад 2 тис. випадків захворюваності на COVID-19.