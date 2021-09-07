Зеленский готов к встрече с Путиным, РФ хочет соскочить - Кулеба

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Россия уже начала торги относительно тем, которые могут обсуждать президент Украины Владимир Зеленский с главой страны-оккупанта Владимиром Путиным во время двусторонней встречи. В частности, Кремль торгуется по вопросу Крыма в повестке дня, однако Киев обещает обязательно говорить об этом.

Хорошая новость: они уже торгуются. Если изначально со стороны Москвы было «непонятно, о чем говорить» и категорически не совпадали повестки дня и видение этой встречи, то теперь уже речь идет о повестке дня, — рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Завтрак с 1+1».

По мнению министра, саммит «Крымской платформы» доказал, что Крым никогда не забудут, и это не та тема, в отношении которой возможны компромиссы.

На самом деле, встреча с Путиным — это то, к чему мы готовы, а они постоянно ищут повод, как из этого соскочить, и вот фундаментальная разница между нами, — отметил главный дипломат Украины.



Глава МИД подчеркнул, что Киев призывает Москву согласиться на встречу глав государств и «провести откровенный разговор» о прекращении российской агрессии и деоккупации территории Украины.

Напомним, 20 апреля Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин ответил, что готов к встрече в Москве, но вопрос прекращения войны будет обсуждать только после переговоров Киева с подконтрольными Кремлю террористами ДНР-ЛНР.