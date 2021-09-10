«Дію» закрили на «ремонт»

Сервіс «Дія» буде тимчасово недоступним, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n159947-diu-zakryly-na-remont.html

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«Дія», портал державних послуг, буде недоступним до 11 вересня.

Причиною цього є оновлення послуг на порталі. Про це повідомляє прес-служба «Дії».

Зазначається, що в ніч на сьогодні, 10 вересня, у «Дії» відбувалося оновлення адресних довідників.

Усе запрацює вже 11 вересня, — обіцяє прес-служба «Дії». — Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше!



Зазначається, що оновлення адресних довідників здійснювалося задля безпомилково відображення належності населених пунктів до громад.

Нагадаємо, у липні Державна судова адміністрація та Мінцифри почали роботу над інтеграцією системи «Електронний суд» з порталом «Дія», щоб забезпечити можливість користувачам отримувати через «Дію» повістки і виклики до суду, а також інформацію про перебіг судових засідань.