«Дію» закрили на «ремонт»https://racurs.ua/ua/n159947-diu-zakryly-na-remont.htmlРакурс
«Дія», портал державних послуг, буде недоступним до 11 вересня.
Причиною цього є оновлення послуг на порталі. Про це повідомляє прес-служба «Дії».
Зазначається, що в ніч на сьогодні, 10 вересня, у «Дії» відбувалося оновлення адресних довідників.
Усе запрацює вже 11 вересня, — обіцяє прес-служба «Дії». — Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше!
Зазначається, що оновлення адресних довідників здійснювалося задля безпомилково відображення належності населених пунктів до громад.
Нагадаємо, у липні Державна судова адміністрація та Мінцифри почали роботу над інтеграцією системи «Електронний суд» з порталом «Дія», щоб забезпечити можливість користувачам отримувати через «Дію» повістки і виклики до суду, а також інформацію про перебіг судових засідань.