«Дію» закрыли на «ремонт»

Сервис «Дія» будет временно недоступным, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n159947-diu-zakryli-na-remont.html

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«Дія», портал государственных услуг, будет недоступен до 11 сентября.

Причиной этого является обновление услуг на портале. Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Отмечается, что в ночь на сегодня, 10 сентября, в «Дії» происходило обновление адресных справочников.

Все заработает уже 11 сентября, — обещает пресс-служба" Дії". — Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги возобновились быстрее!



Отмечается, что обновление адресных справочников осуществлялось ради безошибочно отображения принадлежности населенных пунктов к общинам.

Напомним, в июле Государственная судебная администрация и Минцифры начали работу над интеграцией системы «Электронный суд» с порталом «Дія», чтобы обеспечить возможность пользователям получать через «Дію» повестки и вызовы в суд, а также информацию о ходе судебных заседаний.