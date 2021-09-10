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Ракурс
Сервис «Дія» будет временно недоступным, фото: «Украинская правда»

«Дію» закрыли на «ремонт»

10 сен 2021, 11:02
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«Дія», портал государственных услуг, будет недоступен до 11 сентября.

Причиной этого является обновление услуг на портале. Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Отмечается, что в ночь на сегодня, 10 сентября, в «Дії» происходило обновление адресных справочников.

Все заработает уже 11 сентября, — обещает пресс-служба" Дії". — Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги возобновились быстрее!


Отмечается, что обновление адресных справочников осуществлялось ради безошибочно отображения принадлежности населенных пунктов к общинам.

Напомним, в июле Государственная судебная администрация и Минцифры начали работу над интеграцией системы «Электронный суд» с порталом «Дія», чтобы обеспечить возможность пользователям получать через «Дію» повестки и вызовы в суд, а также информацию о ходе судебных заседаний.

Источник: Ракурс


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