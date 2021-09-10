Данилов об ответе ВСУ оккупантам - Те сходят с ума и просят прекратить огонь

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Ракурс

Отвечает ли армия Украины на обстрелы оккупантов на Донбассе, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он возразил, что украинские военные якобы не отвечают на враждебные обстрелы, комментируя сообщение журналиста Юрия Бутусова.

У нас период обострения на фронте… Единственное, я хотел бы отметить — откуда у Бутусова (журналиста и советника главы Минобороны — ред.) информация о том, что нам нечем отвечать врагу? Поверьте, наши отвечают и отвечают так, что те сходят с ума и просят прекратить огонь. Сколько 200-х с той стороны — это знает наша разведка и люди, которые должны это знать. Если кто-то считает, что мы сидим сложа руки и смотрим, как убивают наших ребят — они глубоко ошибаются, — заявил Данилов в эфире программы «Право на власть».

По его словам, каждое утро в 6.30 он как секретарь СНБО, президент Владимир Зеленский и еще несколько лиц, в том числе министр иностранных дел, получают полные данные обо всем, что произошло на фронте за прошедшие сутки.

Поверьте (Вооруженные силы Украины — ред.) отвечают и будут отвечать. Нельзя не отвечать, когда тебя хотят убить. Это обязанность военных… Бутусов — советник министра обороны Тарана. Пусть придет к Тарану и пообщается… Если у кого-то из командиров есть вопросы, пусть обращаются к своему руководству, ко мне. О состоянии дел в наших войсках мы знаем лучше, чем Бутусов, — подчеркнул Данилов.



Напомним, российско-террористические войска на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня. За минувшие сутки, 9 сентября, зафиксировано 12 обстрелов. 8 сентября боевики обстреляли населенные пункты вдоль линии разграничения на Луганщине, а вчера — следственную группу СБУ.