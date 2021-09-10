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Ракурс
Оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня, фото: «Слово і Діло»

12 обстрелов за сутки — на Донбассе ранены двое украинских военных

10 сен 2021, 08:53
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Российско-террористические войска в Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

За минувшие сутки, 9 сентября, зафиксированы 12 обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Обстрелы были зафиксированы в районе таких населенных пунктов:

  • в направлении Гранитного боевики применили крупнокалиберные пулеметы;
  • неподалеку от Красногоровки оккупанты дважды вели огонь из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов;
  • возле Верхнеторецкого враг совершил многочисленные обстрелы позиций украинских военных из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
  • оккупанты совершили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате повреждены гражданские здания дачного кооператива, пострадавших среди местного населения нет;
  • возле Нью-Йорке боевики обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • возле Новозвановки оккупанты пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы калибра 120 мм, а также станковые противотанковые гранатометы;
  • в районе Катериновки российско-террористические войска осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В результате были ранены двое украинских военных, их после оказания первой медицинской помощи транспортировали в медучреждение. Состояние одного из раненых тяжелое, второго — удовлетворительное.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, — отмечают в штабе ООС.


Сегодня, 10 сентября, по состоянию на 7.00 нарушений оккупантами режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 8 сентября боевики обстреляли населенные пункты вдоль линии разграничения на Луганщине.

Источник: Ракурс


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