Оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n159936-12-obstrelov-za-sutki-na-donbasse-raneny-dvoe-ukrainskih-voennyh.html

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Российско-террористические войска в Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

За минувшие сутки, 9 сентября, зафиксированы 12 обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Обстрелы были зафиксированы в районе таких населенных пунктов:

в направлении Гранитного боевики применили крупнокалиберные пулеметы;

неподалеку от Красногоровки оккупанты дважды вели огонь из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов;

возле Верхнеторецкого враг совершил многочисленные обстрелы позиций украинских военных из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

оккупанты совершили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате повреждены гражданские здания дачного кооператива, пострадавших среди местного населения нет;

возле Нью-Йорке боевики обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

возле Новозвановки оккупанты пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы калибра 120 мм, а также станковые противотанковые гранатометы;

в районе Катериновки российско-террористические войска осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В результате были ранены двое украинских военных, их после оказания первой медицинской помощи транспортировали в медучреждение. Состояние одного из раненых тяжелое, второго — удовлетворительное.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь, — отмечают в штабе ООС.



Сегодня, 10 сентября, по состоянию на 7.00 нарушений оккупантами режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 8 сентября боевики обстреляли населенные пункты вдоль линии разграничения на Луганщине.