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Ракурс
РФ ранила военного и обстреляла группу офицеров СБУ на Донбассе

РФ ранила военного и обстреляла группу офицеров СБУ на Донбассе (ФОТО)

9 сен 2021, 18:57
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Оккупационная армия России обстреляла бойца Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил. С начала суток на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня.

Враг обстреливал позиции защитников Украины из гранатометов и минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбук.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое, — отметили в штабе.

Кроме этого, в четверг под обстрел боевиков на Луганщине попала оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, которая работала близ линии соприкосновения. Оперативников спецслужбы «накрыло огнем» из крупнокалиберных минометов во время работы в Трехизбенке, где накануне российские террористы ранили шесть военнослужащих. Офицеры СБУ собирали доказательства агрессии РФ против мирного населения вдоль линии разграничения. Все члены оперативно-следственной группы СБУ уцелели, указывает спецслужба.


Напомним, оккупационные войска РФ вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка Счастьенского района Луганской области. В результате атаки шесть украинских военнослужащих были ранены.

Сейчас жизни защитников Украины ничего не угрожает. По данным Военно-медицинского клинического центра Северного региона, их эвакуировали в госпиталь в Харькове. Они находятся в удовлетворительном состоянии. У двух пациентов констатировали взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Остальные госпитализированы с акубаротравмою.

Источник: Ракурс


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