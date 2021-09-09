Разыскиваемого Интерполом террориста ИГИЛ поймали в Украине

https://racurs.ua/n159924-razyskivaemogo-interpolom-terrorista-igil-poymali-v-ukraine-foto.html

Ракурс

Террориста «Исламского государства» задержала Служба безопасности Украины в Одесской области. Подозреваемый является выходцем из Центральной Азии и входит в состав международной террористической организации. Он также находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

В 2014—2016 годах злоумышленник находился на территории Турции, где его завербовали члены ИГИЛ, — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину, где проживал, в нарушение требований миграционного законодательства.

Суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста. Операцию по розыску иностранца СБУ провела совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.

Напомним, ИГИЛ («Исламское государство») — террористическая исламистская группировка, которая недавно взяла ответственность за теракт в аэропорту Кабула. 26 августа серия взрывов прогремела у международного аэропорта в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию воздушных ворот, чтобы покинуть страну вместе с контингентом стран Запада. Один из взрывов произошел у пропускного пункта в аэропорт, другой — возле гостиницы, где находились иностранцы.