Розшукуваного Інтерполом терориста “Ісламської держави” схопили в Україні

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Терориста «Ісламської держави» затримала Служба безпеки України в Одеській області. Підозрюваний є вихідцем із Центральної Азії та входить до складу міжнародної терористичної організації. Він також знаходився у розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

У 2014−2016 роках зловмисник перебував на території Туреччини, де його завербували члени ІДІЛ, — йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України, де проживав, порушуючи вимоги міграційного законодавства.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у виді екстрадиційного арешту. Операцію із розшуку іноземця СБУ провела спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні.

Нагадаємо, ІДІЛ («Ісламська держава») — терористичне ісламістське угруповання, яке нещодавно взяло відповідальність за теракт в аеропорту Кабула. 26 серпня серія вибухів прогриміла біля міжнародного аеропорту в столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, котрий намагався потрапити на територію повітряних воріт, щоб покинути країну разом з контингентом країн Заходу. Один з вибухів стався біля пропускного пункту в аеропорт, інший — біля готелю, де перебували іноземці.