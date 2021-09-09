Пса вперше нагородили за порятунок людини у Південній Кореї

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Пса вперше нагородили за успішну рятувальну місію у Південній Кореї. Собака Бекгу запобігла переохолодженню своєї 90-річної власниці, котра страждає від деменції. Згодом губернатор провінції влаштував урочисту церемонію для чотирирічної тварини, якій вручили гірлянду з квіток та орден рятувальника.

Власниця Бекгу мешкає у графстві Гонсон. Вона зникла безвісти 25 серпня. Поліція перевірила записи з камер відеоспостереження на сусідній фермі й ідентифікувала жінку та її пса, які йдуть за межі села, пише CNN.

Правоохоронці разом з пожежниками та волонтерами розпочали пошуки. Через 40 годин жінку виявили посеред рисового поля, приблизно за два кілометри від її будинку. Літня жінка не могла рухатися самотужки, а пес грів її всю ніч, коли опускалася температура.

Вона могла б і не впоратися, якби не вірний Бекгу, — вказано у повідомленні південнокорейської поліції.

Жінку госпіталізували, а Бекгу нагородили орденом рятувальника. Він став таким першим псом в історії країни. За словами доньки потерпілої, родина прихистила пса три роки тому після того, як на нього напав інший собака.

Бекгу особливо сподобався моїй мамі, і це ніби він віддячив нам. Я дуже хвилювалася, що мама зникла у дощову погоду… Я вдячна Бекгу, він — наша сім’я, — додала вона.

Джерело: CNN