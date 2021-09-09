Пса впервые наградили за спасение человека в Южной Корее

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Пса впервые наградили за успешную спасательную миссию в Южной Корее. Собака Бекгу предотвратила переохлаждение своей 90-летней владелицы, которая страдает от деменции. Впоследствии губернатор провинции устроил торжественную церемонию для четырехлетнего животного, которому вручили гирлянду из цветов и орден спасателя.

Владелица Бекгу живет в графстве Гонсон. Она пропала без вести 25 августа. Полиция проверила записи с камер видеонаблюдения на соседней ферме и идентифицировала женщину и ее собаку, которые идут за пределы села, пишет CNN.

Правоохранители вместе с пожарными и волонтерами начали поиски. Спустя 40 часов женщину обнаружили среди рисового поля, примерно в двух километрах от ее дома. Пожилая женщина не могла двигаться самостоятельно, а пес грел ее всю ночь, когда опускалась температура.

Она могла бы и не справиться, если бы не верный Бекгу, — указано в сообщении южнокорейской полиции.

Женщину госпитализировали, а Бекгу наградили орденом спасателя. Он стал первым псом-спасателем в истории страны. По словам дочери потерпевшей, семья приютила собаку три года назад после того, как на него напал крупный пес.

Бекгу особенно понравился моей маме, и это он как бы отблагодарил нам. Я очень волновалась, что мама исчезла в дождливую погоду… Я благодарна Бекгу, он наша семья, — добавила она.

Источник: CNN