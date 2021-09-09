Как вырастет цена на газ за год — неутешительный прогноз НБУ

https://racurs.ua/n159922-kak-vyrastet-cena-na-gaz-za-god-neuteshitelnyy-prognoz-nbu.html

Ракурс

На сколько вырастет цена на газ для населения за год, рассказали в Национальном банке Украины. Финансовый регулятор ожидает, что в течение года стоимость голубого топлива для конечных потребителей повысится примерно на 10%.

Если говорить о прямом переносе на потребительские цены, то в целом, конечно же, что по результатам 2021 года, мы сильного переноса не видим, потому, что был введен механизм годовых контрактов. В целом, за год, мы ожидаем, что цена на газ для конечных потребителей возрастет примерно на 10%. Это повлияет на общий индекс потребительских цен примерно на 0,2 процентных пункта, — заявил во время пресс-брифинга заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук, пишет УНН.



По словам чиновника НБУ, рост цен на природный газ также окажет косвенные последствия, связанные с повышением цен на отопление и горячую воду, и обеспечит такой же эффект — 0,2 процентных пункта.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что цена на газ для населения в отопительном сезоне 2021−2022 года составит 7,4 грн за куб. м. Готовность к отопительному сезону сейчас составляет более 80%.