Як зросте ціна на газ за рік — невтішний прогноз Нацбанку

https://racurs.ua/ua/n159922-yak-zroste-cina-na-gaz-za-rik-nevtishnyy-prognoz-nacbanku.html

Ракурс

На скільки зросте ціна на газ для населення за рік, розповіли у Національному банку України. Фінансовий регулятор очікує, що впродовж року вартість блакитного палива для кінцевих споживачів зросте приблизно на 10%.

Якщо говорити про прямий перенос на споживчі ціни, то загалом, звичайно ж, що за результатами 2021 року, ми сильного переносу не бачимо, через те, що був запроваджений механізм річних контрактів. Загалом, за рік, ми очікуємо, що ціна на газ для кінцевих споживачів зросте приблизно на 10%. Це матиме вплив на загальний індекс споживчих цін близько 0,2 відсоткових пункти, — заявив під час прес-брифінгу заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, пише УНН.



За словами чиновника НБУ, зростання цін на природній газ також матиме непрямі наслідки, пов’язані з підвищенням цін на опалення та гарячу воду, що дасть такий самий ефект — 0,2 відсоткових пункти.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що ціна на газ для населення в опалювальному сезоні 2021−2022 року складе 7,4 грн за куб. м. Готовність до опалювального сезону наразі становить понад 80%.