Кабмін підтвердив ціну на газ для теплокомуненерго. Фото: dyvys.info

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Ціна на газ для населення в опалювальному сезоні 2021−2022 року складе 7,4 грн за куб. м.

Готовність до опалювального сезону наразі становить понад 80%. Усе йде відповідно до графіків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Місцева влада, як і в попередні роки, ухвалюватиме рішення, коли саме стартує опалювальний сезон. Так само органи місцевого самоврядування будуть відповідальними за встановлення тарифів на тепло та гарячу воду.

Шмигаль заявив, що уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.

«Нафтогаз» пропонує ТКЕ блакитне паливо по 7,42 грн за кубометр в межах трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити по кожному місту і регіону, — зазначив міністр.

З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації «Укртеплокомуненерго». Підвищення тарифів поглибить кризу в галузі, оскільки обернеться зростанням боргів населення.

Тепловики вважають дискримінаційними угоди з держкомпанією про постачання газу, оскільки реальна ціна газу для виробництва теплової енергії для населення складе понад 9 грн за куб. м плюс вартість його розподілу 2,3 грн за куб. м, при тому що декларативна ціна в договорі з «Нафтогазом» вказана 7,42 грн за куб. м.

Нагадаємо, у вересні на газовій біржі в Україні ціна на газ встановила історичний максимум. 20,1 тис. грн за тисячу кубометрів — це найвища ціна на українському ринку газу з моменту його відкриття у 2015 році.