Нардепи зібралися ухвалити контраверсійне звернення до Конгресу США

https://racurs.ua/ua/n159845-nardepy-zibralysya-uhvalyty-kontraversiyne-zvernennya-do-kongresu-ssha-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада 8 вересня зібралася на позачергове засідання. Його скликали на вимогу 153 нардепів.

У порядку денному єдине питання: розгляд проекту постанови «Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)».

Напередодні засідання серед політиків розгорнулася дискусія щодо необхідності ухвалення цього документу. Текст постанови внесли представники «Європейської солідарності».

7 вересня посол України у США Маркарова заявила, що під час візиту президента Зеленського Україна підписала «дуже сильну рамкову угоду між Міноборони України та Пентагоном». Це, за її словами, відкриває двері до конкретних великих проектів.

Згодом Маркарову підтримав очільник МЗС та представники партії влади.

Основний союзник поза НАТО (англ. Major Non-NATO Ally або MNNA) — визначення уряду Сполучених Штатів Америки, що характеризує виключно тісні стратегічні і військові відносини з країнами, які не є членами НАТО.

Введення подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у ряді обмежених контртерористичних заходів, поставка обмежених видів озброєння, спільна участь у космічних проектах.

Наявність статусу не визначається входженням країн у ті чи інші військові блоки.