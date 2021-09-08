Нардепы собрались принять скандальное обращение к Конгрессу США, скриншот видео

https://racurs.ua/n159845-nardepy-sobralis-prinyat-skandalnoe-obraschenie-k-kongressu-ssha-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 8 сентября собралась на внеочередное заседание.

Его созвали по требованию 153 нардепов.

В повестке дня единственный вопрос: рассмотрение проекта постановления «Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)».

Накануне заседания среди политиков развернулась дискуссия о необходимости принятия этого документа. Текст постановления внесли представители «Европейской солидарности».

7 сентября посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что во время визита президента Зеленского Украина подписала «очень сильное рамочное соглашение между Минобороны Украины и Пентагоном». Это, по ее словам, открывает дверь к конкретным крупным проектам.

Впоследствии Маркарову поддержал глава МИД и представители партии власти.

Основной союзник вне НАТО (англ. Major Non-NATO Ally или MNNA) — определение правительства Соединенных Штатов Америки, характеризующее исключительно тесные стратегические и военные отношения со странами, которые не являются членами НАТО.

Введение подобного статуса в двусторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этими странами, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставку ограниченных видов вооружения, совместное участие в космических проектах.

Наличие статуса не определяется вхождением стран в те или иные военные блоки.