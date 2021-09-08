Епископ-экзорцист отрекся от сана ради писательницы эротических романов

Священник. Фото: the Times

https://racurs.ua/n159844-episkop-ekzorcist-otreksya-ot-sana-radi-pisatelnicy-eroticheskih-romanov.html

Ракурс

В Испании самый молодой епископ в истории решил отречься от своего сана ради любви. 52-летний Хавьер Новелл был сторонником экзорцизма и выступал против абортов, но решил покинуть церковь из-за любви к автору эротических романов.

Этот скандал уже оказался в поле зрения Ватикана. Об этом сообщает The Times.

Хавьер Новелл получил сан 12 лет назад и тогда стал самым молодым епископом в истории Испании. За это время он показал себя консервативным человеком. Поэтому окружение священнослужителя считает, что это «дьявольские козни».

Епископ выступал против однополых отношений, не одобрял аборты и не поддерживал эвтаназию. Кроме этого, он верил в экзорцизм и был сторонником так называемого изгнания демонов. Известно, что избранница епископа — 38-летняя разведенная женщина, имеющая двух детей. Она зарабатывает на жизнь эротическими романами с сатанинскими мотивами.

В Ватикане решение епископа не одобрили. Папский нунций уже приехал в Испанию по сообщению от Папы Римского, который обеспокоен этой историей.

Новелл останется почетным епископом Сольсона, но он будет просить Папу Римского освободить его от обета безбрачия и послушания, который все католические епископы дают при поступлении в священство. Это позволит ему вернуть статус мирянина, не покидая церковь.

Напомним, ранее мы сообщали, что священник одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата гулял в женской одежде на Волыни.

Источник: The Times