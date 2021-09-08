Єпископ-екзорцист зрікся сану заради авторки еротичних романів

Єпископ. Фото: the Times

https://racurs.ua/ua/n159844-iepyskop-ekzorcyst-zriksya-sanu-zarady-avtorky-erotychnyh-romaniv.html

Ракурс

В Іспанії наймолодший єпископ в історії вирішив зректися свого сану заради кохання. 52-річний Хав'єр Новелл був прихильником екзорцизму та виступав проти абортів, але вирішив залишити церкву через любов до авторки еротичних романів.

Цей скандал вже опинився в полі зору Ватикану. Про це повідомляє The Times.

Хав'єр Новелл отримав сан 12 років тому і тоді став наймолодшим єпископом в історії Іспанії. За цей час він показав себе консервативною людиною. Тому оточення священнослужителя вважає, що це «диявольські підступи».

Єпископ виступав проти одностатевих стосунків, не схвалював аборти та не підтримував евтаназію. Окрім цього, він вірив в екзорцизм та був прихильником так званого вигнання демонів. Відомо, що обраниця єпископа — 38-річна розлучена жінка, що має двох дітей. Вона заробляє на життя еротичними романами з сатанинськими мотивами.

У Ватикані рішення єпископа не схвалили. Папський нунцій вже приїхав в Іспанії з повідомленням від Папи Римського, який стурбований цією історією.

Новель залишиться почесним єпископом Сольсона, але він проситиме Папу Римського звільнити його від обітниці безшлюбності та слухняності, яку всі католицькі єпископи дають при вступі у священство. Це дозволить йому повернути статус мирянина, не залишаючи церкви.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що священник одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату гуляв у жіночому одязі на Волині.

Джерело: The Times