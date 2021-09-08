Вчителям дали тиждень на вакцинацію — інакше закриють школи

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Коли Україна перейде в «жовту» зону, розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання уряду 8 вересня. Очільник МОЗ також вказав, за яких умов школи переведуть на дистанційне навчання.

Зараз епідеміологічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується. Бачимо тенденцію щодо збільшення кількості госпіталізацій з COVID. При цьому ситуація наразі не є критичною… Наслідуючи практику країн ЄС та США, ми пропонуємо наближувати якість життя вакцинованого населення до звичного. Тому, цього тижня ми почали спільно з усіма міністерствами роботу над зміною карантинних норм, — зазначив Ляшко.

Чиновник додав, що більшість обмежень, які передбачені «жовтою» зоною, не стосуватимуться вакцинованих колективів та відвідувачів закладів.

При цьому, для «жовтої» зони буде достатньо однієї дози вакцини. Як приклад, роботу закладів освіти не обмежуватимуть, за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів про підтвердження вакцинації хоча б однією дозою, — заявив міністр.

Він уточнив, що лише, коли постанова Кабміну набере чинності, а це станеться щонайменше за сім днів з моменту її ухвалення, відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, яка розгляне питання про перехід України у «жовту» зону.

До того часу усі заклади освіти продовжують працювати за правилами «зеленої» зони, — підсумував Ляшко.

Пряма мова Ляшка на уряді з 20 хв:

Нагадаємо, раніше МОЗ попереджало, що уся територія країни одночасно повернеться до «жовтої» зони у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — понад 4%;

кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту впродовж останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;



наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

«Жовтий рівень» буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я.