У Росії на навчаннях загинув міністр – що відомо. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n159842-u-rosiyi-na-navchannyah-zagynuv-ministr-scho-vidomo.html

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Євген Зіничев, глава МНС Росії, загинув в місті Норильськ Красноярського краю. Разом з ним загинув оператор знімальної групи відомства.

55-річний міністр намагався втримати на краю обриву оператора після того, як той послизнувся, повідомили в прес-службі МНС РФ.

Раніше на сайті відомства з’явилося повідомлення про візит міністра в Красноярський край, де він перевірив хід будівництва нової пожежної частини в Норильську. Також Зіничев поспілкувався з представниками підрядної організації.

Глава МНС народився 18 серпня 1966 року в Санкт-Петербурзі. Зайняв пост міністра в травні 2018 року. Указом президента Росії від 21 грудня 2020 року йому присвоєно військове звання генерал армії.

Зіничев з 2006 по 2015 рік працював в особистій охороні Володимира Путіна, супроводжуючи його в усіх робочих поїздках. У 2016 році Зіничев у статусі виконуючого обов’язки протягом двох місяців очолював Калінінградську область. Покинув посаду за власним бажанням, після чого отримав посаду заступника директора ФСБ.

Нагадаємо, у Росії винищувач МіГ-29 зазнав аварії під час навчального польоту на території полігону Ашулук в Астраханській області. Літак впав у безлюдному місці під час виконання планового польоту. В результаті катастрофи загинув пілот.