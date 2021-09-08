В России министр погиб на учениях – что известно. Фото: ТАСС

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Евгений Зиничев, глава МЧС России, погиб в городе Норильск Красноярского края. Вместе с ним погиб оператор съемочной группы ведомства.

55-летний министр пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее на сайте ведомства появилось сообщение о визите министра в Красноярский край, где он проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске. Также Зиничев пообщался с представителями подрядной организации.

Глава МЧС родился 18 августа 1966 года в Санкт-Петербурге. Занял пост министра в мае 2018 года. Указом президента России от 21 декабря 2020 года ему присвоено воинское звание генерал армии.

Зиничев с 2006 по 2015 год работал в личной охране Владимира Путина, сопровождая его во всех рабочих поездках. В 2016 году Зиничев в статусе исполняющего обязанности на протяжении двух месяцев возглавлял Калининградскую область. Покинул должность по собственному желанию, после чего получил пост замдиректора ФСБ.

Напомним, в России истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук в Астраханской области. Самолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового полета. В результате катастрофы погиб пилот.