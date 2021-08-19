Истребитель МиГ-29 разбился в России – что известно. Фото: bor-odin.livejournal.com

https://racurs.ua/n158996-istrebitel-mig-29-razbilsya-v-rossii-chto-izvestno.html

Ракурс

В России истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук в Астраханской области.

Самолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового полета. В результате катастрофы погиб пилот. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за отказа техники. Полет выполнялся без боекомплекта. Отмечается, что самолет упал сразу после набора высоты.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов среди возможных причин крушения истребителя указал на непростые метеоусловия, которые могли возникнуть из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. В частности, он не исключил попадание самолета в грозовую облачность.

МиГ-29 — разработанный в начале 1980-х годов истребитель четвертого поколения. За последние годы произошло более десятка крушений истребителей МиГ-29 как в России, так и за рубежом.

Напомним, ранее мы сообщали, что опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в России после пожара двигателей. За штурвалом в Подмосковье Ил-112В был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.