Винищувач МіГ-29 розбився в Росії – що відомо. Фото: bor-odin.livejournal.com

https://racurs.ua/ua/n158996-vynyschuvach-mig-29-rozbyvsya-v-rosiyi-scho-vidomo.html

Ракурс

У Росії винищувач МіГ-29 зазнав аварії під час навчального польоту на території полігону Ашулук в Астраханській області.

Літак впав у безлюдному місці під час виконання планового польоту. В результаті катастрофи загинув пілот. Про це повідомили в прес-службі Південного військового округу РФ.

За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через відмову техніки. Політ виконувався без боєкомплекту. Відзначається, що літак впав відразу після набору висоти.

Заслужений військовий льотчик Росії Володимир Попов серед можливих причин катастрофи винищувача вказав на непрості метеоумови, які могли виникнути через близькість гір Дагестану і Каспійського моря. Зокрема, він не виключив потрапляння літака в грозову хмарність.

МіГ-29 — розроблений на початку 1980-х років винищувач четвертого покоління. За останні роки відбулося більше десятка аварій винищувачів МіГ-29 як в Росії, так і за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідний зразок військово-транспортного літака Іл-112В зазнав катастрофи в Росії після пожежі двигунів. За штурвалом в Підмосков’ї Іл-112В був льотчик-випробувач, герой Росії Микола Куїмов.