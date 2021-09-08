Нафтогаз. Фото: пресс-служба

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«Нафтогаз» остался без еще трех независимых членов наблюдательного совета. 7 сентября они подали в отставку.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль объявил конкурс на должности в наблюдательный совет. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в отставку ушли Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо ван дер Хейден и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан. В апреле пять из шести членов наблюдательного совета публично объявили о прекращении своих полномочий. Речь шла о Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлии Кузнецовой и Наталье Бойко.

Впоследствии членам наблюдательного совета поступило предложение остаться еще на год. Таким образом действующих членов совета и представителей государства переизбрали в том же составе до проведения конкурса на четырех независимых членов совета.

Досрочно были прекращены полномочия Роберта Бенша как представителя государства. В то же время на эту должность назначили заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что уже дал поручение министру экономики Алексею Любченко в течение недели обеспечить объявления конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза».

Напомним, ранее мы сообщали, что увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины» и отстранение наблюдательного совета не повлияло на переговоры Киева с кредиторами.

Источник: Экономическая правда