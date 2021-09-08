Нафтогаз. Фото: прес-служба

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«Нафтогаз» залишився без ще трьох незалежних членів наглядової ради. 7 вересня вони подали у відставку.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив конкурс на посади до наглядової ради. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що у відставку пішли Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден та Споттісвуд Клер Мері Джоан. У квітні п’ять із шести членів наглядової ради публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Йшлося про Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Згодом членам наглядової ради надійшла пропозиція залишитися ще на рік. У такий спосіб чинних членів ради та представників держави було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на чотирьох незалежних членів ради.

Достроково було припинено повноваження Роберта Бенша як представника держави. Натомість на цю посаду призначили заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.

Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що вже надав доручення міністру економіки Олексію Любченку упродовж тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини Києва з кредиторами.

Джерело: Економічна правда