Учителям дали неделю на вакцинацию — иначе закроют школы

https://racurs.ua/n159843-uchitelyam-dali-nedelu-na-vakcinaciu-inache-zakrout-shkoly.html

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Когда Украина перейдет в «желтую» зону, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства 8 сентября. Глава Минздрава также указал, при каких условиях школы переведут на дистанционное обучение.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается. Видим тенденцию увеличения количества госпитализаций с COVID-19. При этом ситуация пока не является критической… Следуя практике стран ЕС и США, мы предлагаем приближать качество жизни вакцинированного населения к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали совместно со всеми министерствами работу над изменением карантинных норм, — отметил Ляшко.

Чиновник добавил, что большинство ограничений, предусмотренных «желтой» зоной, не будут касаться вакцинированных коллективов и посетителей заведений.

При этом для «желтой» зоны достаточно одной дозы вакцины. В качестве примера, работу учебных заведений не будут ограничивать, при условии наличия у 80% педагогов документов о подтверждении вакцинации хотя бы одной дозой, — заявил министр.

Он уточнил, что только, когда постановление Кабмина вступит в силу, а это произойдет не менее чем спустя семь дней с момента его принятия, состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит вопрос о переходе Украины в «желтую» зону.

К тому времени все учебные заведения продолжают работать по правилам «зеленой» зоны, — подытожил Ляшко.

Напомним, ранее Минздрав предупреждал, что вся территория страны одновременно вернется в «желтую» зону в случае наличия в течение трех дней подряд одного из следующих признаков:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 4%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;



наличии оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

«Желтый уровень» будет установлен решением государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.