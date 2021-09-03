Ціни на газ в Україні встановили історичний рекорд

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Ракурс

На газовій біржі в Україні ціна на газ встановила історичний максимум. 20,1 тис. грн за тисячу кубометрів — це найвища ціна на українському ринку газу з моменту його відкриття в 2015 році.

Такий контракт уклали 2 вересня на «Українській енергетичній біржі». Покупець заплатив таку ціну ТОВ «Укр Газ Ресурс». На аукціоні продали 50 тис. кубометрів природного газу на умовах передоплати до 7 вересня, повідомило видання ExPro.

Основна причина різкого стрибку ціни на газ в Україні — відповідне зростання на європейських хабах.

Наразі без урахування ПДВ ціни на газ на українській біржі нижчі за європейські, оскільки значні запаси цього палива все ще є в українських сховищах.

Ціни в Європі зростають на тлі скорочення поставок «Газпромом» через Україну і Польщу. На початку вересня ціна газу досягла чергового історичного максимуму (645 дол. за тис. куб. м). Йшлося про найближчий (жовтневий) ф’ючерс.

У жовтні розпочинається новий газовий рік. До кінця вересня у «Газпрому» діє довгострокове бронювання транзитних потужностей газопроводу «Ямал-Європа». Російська компанія поки що не бронювала потужності цієї магістралі на минулих річних та квартальних аукціонах.

Наприкінці 2021 року очікується запуск майже добудованого газогону «Північний потік-2». Питання регулювання роботи магістралі на сьогодні перебуває на розгляді відповідних контролюючих органів ФРН.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що постачальник «останньої надії» підняв ціну на газ для українців

Джерело: ExPro.