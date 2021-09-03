Цены на газ в Украине установили исторический рекорд

https://racurs.ua/n159596-ceny-na-gaz-v-ukraine-ustanovili-istoricheskiy-rekord.html

Ракурс

На газовой биржи в Украине цена на газ установила исторический максимум. 20,1 тыс. грн за тысячу кубометров — это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году.

Такой контракт заключили 2 сентября на «Украинской энергетической биржи». Покупатель заплатил такую ​​цену ООО «Укр Газ Ресурс». На аукционе продали 50 тыс. кубометров природного газа на условиях предоплаты до 7 сентября, сообщило издание ExPro.

Основная причина резкого прыжка цены на газ в Украине — соответствующий рост на европейских хабах.

Сейчас без учета НДС цены на газ на украинской бирже ниже европейских, поскольку значительные запасы этого топлива все еще остаются в украинских хранилищах.

Цены в Европе растут на фоне сокращения поставок «Газпрома» через Украину и Польшу. В начале сентября цена газа достигла очередного исторического максимума (645 долл. за тыс. куб. м). Речь шла о ближайшем (октябрьском) фьючерсе.

В октябре начинается новый газовый год. До конца сентября у «Газпрома» действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода «Ямал-Европа». Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошлых годовых и квартальных аукционах.

В конце 2021 года ожидается запуск почти достроенного газопровода «Северный поток-2». Вопрос регулирования работы магистрали в настоящее время находится на рассмотрении соответствующих контролирующих органов ФРГ.

Ранее «Ракурс» сообщал, что поставщик «последней надежды» поднял цену на газ для украинцев.

Источник: ExPro.