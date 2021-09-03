Неможливість впровадження подвійного громадянства в Україні пояснив Зеленський. Фото: president.gov.ua

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Подвійне громадянство в Україні неможливо запровадити через примусову паспортизацію українців на окупованих територіях.

Саме ж питання впровадження подвійного громадянства підтримує президент Володимир Зеленським, а депутати Верховної Ради опрацьовують його. Про це глава держави заявив на зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету, повідомляє телеканал «Дім».

Але дуже важливо тут — чи дійсно це актуально саме сьогодні. Тому що є складнощі. Щодо тимчасової окупації нашого українського півострова. Ви знаєте правду, що є паспортизація, була вона довгою, більше 20 років проводилася паспортизація російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованої частини Донбасу, — наголосив президент.

За словами глави держави, в ОРДЛО та Криму російські окупанти роздали майже 600 тис. паспортів РФ.

Також Зеленський додав, що у мирний час Рада могли б швидко ухвалити це питання, зробивши його пріоритетним.

Нагадаємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо подвійного громадянства в українців. Фахівці українських відомств повинні встановити наявність чи відсутність правової визначеності щодо заборони мати громадянство іншої країни тим, хто претендує на посади в державних та місцевих органах влади.

У липні у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що розширює перелік підстав для втрати громадянства. Автори документу пропонують позбавляти українського громадянства осіб, які отримали паспорт громадянина Російської Федерації.

Джерело: телеканал «Дім»