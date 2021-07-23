Графа про подвійне громадянство з’явиться у деклараціях

У деклараціях чиновників з’явиться графа про подвійне громадянство, фото: «Корреспондент»

https://racurs.ua/ua/n157850-grafa-pro-podviyne-gromadyanstvo-z-yavytsya-u-deklaraciyah.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 23 липня, підписав указ № 305/2021, яким вводиться у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 16 липня щодо запровадження у деклараціях графи про подвійне громадянство.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Таким чином, у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відображатиметься інформація про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави.

Зазначається, що це нововведення покликане:

протидіяти використанню чиновниками наявності чи набуття громадянства (підданства) іншої держави на шкоду національній безпеці;

запобігати виникненню у таких осіб конфлікту інтересів внаслідок подвійного (множинного) громадянства.

Кабмін у серпні має прозвітувати про вжиті заходи щодо протидії загрозам нацбезпеці у сфері громадянства.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також ввів у дію рішення РНБО, покликане поглибити інтеграцію України до НАТО.